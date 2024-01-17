Водители рассказали, что находятся в пути 18 часов из-за пробок на трассе М-12

«В дороге мы с пяти часов вечера. На протяжении всей дороги были заторы, мы вставали, машины застревали какие-то, приезжали работники «Автодора», помогали. Там и с лопатами ребята бегали, и грейдера пригоняли. В принципе, работа была налажена, но в конце там все перемело, мы уже никуда не могли ехать под утро — долго прождали. Мы много раз останавливались, я уже по счету не могу вам сказать. В среднем по часу в каждом месте мы стояли, даже, можно сказать, от часа. Самое большее мы простояли около пяти часов, не двигаясь абсолютно. А так, час стоишь, десять минут проехали, еще часика полтора стоишь», — сказал он.