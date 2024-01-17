В самарской области после столкновения Lada Kalina с иномаркой пострадала женщина

По данным полиции, около дома № 10 на улице Магистральной 22-летний водитель Lada Kalina при обгоне в запрещенном для этого месте столкнулся с Kia Rio. За рулем последней была 34-летняя женщина. После обследования врачи рекомендовали пройти амбулаторное лечение ее 38-летней пассажирке.

© СОВА

Другое ДТП произошло в Исаклинском районе на 0,158-м километре дороги "Исаклы – Багряш". Там 72-летний водитель KIA YNS врезался в Lada Kalina под управлением 53-летнего мужчины. Водителю отечественной легковушки рекомендовали пройти амбулаторное лечение.

Всего 16 января в Самарской области зарегистрировали 11 ДТП с 16 пострадавшими и четырьмя погибшими. Сотрудники ГИБДД выявили 459 нарушений ПДД. В том числе за вождение авто с признаками опьянения – 19 и за нарушение требований к перевозке детей – 9. А десятерых водителей задержали за управление машинами в нетрезвом состоянии.