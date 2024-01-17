В Тюмени в ДТП погиб пьяный пешеход

В Тюмени вечером 17 января на улице Московский тракт был сбит пешеход. По информации областного Управления Госавтоинспекции , мужчина переходил улицу в неположенном месте и был пьян.

«Пешеход сегодня вечером погиб в Тюмени на улице Московский тракт. Он был сбит автомобилем Mazda . Предварительно, переходил улицу вне пешеходного перехода, подскользнулся на дороге. У пешехода присутствовали видимые признаки опьянения», — сообщается в telegram-ведомства.

Погибшему было 50 лет. На видео, размещенном в соцсети, мужчина сидит посередине дороги между двумя рядами машин и пытается подняться. В какой-то момент ему удается встать, но он теряет равновесие и в этот момент его сбивает движущийся по полосе автомобиль. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.