Названа причина ДТП с врезавшимся в остановку внедорожником Lada Niva

За рулем внедорожника Lada Niva Leend, которая сбила пятерых человек на остановке в Москве, был 22-летний Алексей Конов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegam-канал Shot.

По словам молодого человека его машину занесло после сильного снегопада, и она влетела в остановку, на которой стояли люди. Всех пострадавших увезли на машинах «скорой». Сам водитель очень переживает из-за случившегося.

Авария произошла 19 января на Новочеркасском бульваре в районе дома 20 корпус 1. По официальной информации водитель Lada Niva совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились пешеходы. У машины разбита фара, погнут бампер. О состоянии пострадавших людей не сообщается.