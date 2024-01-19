Пять человек пострадали при наезде «Нивы» на остановку в Москве
Водитель на автомобиле «Нива» въехал в остановку общественного транспорта на Новочеркасском бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции в Telegram-канале.
Инцидент произошел возле дома 20к1. В момент аварии на остановке находились люди — по последней информации, пострадали пять человек.
По информации Telegram-канала Shot, за рулем находился 22-летний парень. Он заявил журналистам, что его машину занесло на дороге из-за снега. Сам водитель очень переживает из-за случившегося.
Напомним, что 18 января водитель автомобиля такси сбил 10-летнюю девочку на улице Лобненской на севере Москвы. Инцидент произошел, когда ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сообщалось, что пострадавшей потребовалась помощь врачей. Прокуратура поставила на контроль выяснение всех обстоятельств инцидента и привлечения виновника ДТП к ответственности.