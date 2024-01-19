Пять человек пострадали при наезде «Нивы» на остановку в Москве

Водитель на автомобиле «Нива» въехал в остановку общественного транспорта на Новочеркасском бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Инцидент произошел возле дома 20к1. В момент аварии на остановке находились люди — по последней информации, пострадали пять человек.

По информации Telegram-канала Shot, за рулем находился 22-летний парень. Он заявил журналистам, что его машину занесло на дороге из-за снега. Сам водитель очень переживает из-за случившегося.

Напомним, что 18 января водитель автомобиля такси сбил 10-летнюю девочку на улице Лобненской на севере Москвы. Инцидент произошел, когда ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.