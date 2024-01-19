Массовая авария произошла на трассе М-7 «Волга» в Пестречинском районе Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской Госавтоинспекции.

Первоначально сообщалось, что на 858-м километре трассы случились семь ДТП с участием в общей сложности около 20 транспортных средств. Как пишет Telegram-канал Mash, на данный момент столкнулись 27 машин — 14 грузовиков и 13 легковых автомобилей.

Пострадал один человек. Как сообщили в пресс-центре МЧС РФ, сейчас спасатели помогают водителям и пассажирам. Они откапывают из сугробов и буксируют автомобили, расчищают дороги, а также организовывают реверсивное движение.