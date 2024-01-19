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ДТП с участием 27 машин произошло на трассе М-7в Татарстане

Массовая авария произошла на трассе М-7 «Волга» в Пестречинском районе Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской Госавтоинспекции.

Первоначально сообщалось, что на 858-м километре трассы случились семь ДТП с участием в общей сложности около 20 транспортных средств. Как пишет Telegram-канал Mash, на данный момент столкнулись 27 машин — 14 грузовиков и 13 легковых автомобилей.

Пострадал один человек. Как сообщили в пресс-центре МЧС РФ, сейчас спасатели помогают водителям и пассажирам. Они откапывают из сугробов и буксируют автомобили, расчищают дороги, а также организовывают реверсивное движение.

По словам водителей, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия — метель и холод, из-за которых на дороге образовался гололед. Как сообщали в компании «Автодор», из-за непогоды движение по М-7 для всех видов транспорта ограничено. По той же причине проезд временно ограничен и на федеральной дороге М-12 «Восток» в Татарстане.

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