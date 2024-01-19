В Салехарде ехавшая на выезд пожарная машина снесла легковушку
На перекрестке улиц Игарская и Шалагина в Салехарде пожарная машина, двигавшаяся на вызов, сбила легковой автомобиль. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«Cпецтранспорт ехал на вызов. Звуковые сигналы и маячки были включены», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства.
На видео легковушка совершает маневр, не убедившись в отсутствии помех и ее сбивает пожарная машина. От столкновения оба автомобиля отбрасывает на обочины.