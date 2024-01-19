В центре Москвы поймали пьяного угонщика такси после ДТП

Мужчину задержали в центре Москвы по подозрению в завладении чужим автомобилем и устроенной на нем аварии, сообщили в столичном МВД. Пьяный 40-летний приезжий на улице Большая Полянка польстился на машину такси, двери которой были не заблокированы, а в салоне не было водителя.

Воспользовавшись невнимательностью владельца транспортного средства, правонарушитель сел за руль и уехал. На улице Серафимовича он не справился с управлением и совершил наезд на бордюр, в результате чего иномарка получила механические повреждения, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Факт опьянения установили прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции. Пока в отношении предполагаемого злоумышленника составили административный протокол за управление транспортом в состоянии опьянения. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее другой таксист, также в Новосибирске, стал жертвой нападения троих пассажиров. Предположительно, один из них ударил водителя ножом. Злоумышленники были объявлены в розыск.