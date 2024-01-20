На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Авария с участием сразу нескольких автомобилей произошла утром 20 января на внутренней стороне МКАД после развязки с Волоколамским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

В сообщении уточняется, что ДТП произошло на 69-м километре МКАД. На месте происшествия работают экстренные службы города.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — отметили в пресс-службе.