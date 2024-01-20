Два человека погибли в массовом ДТП под Саратовом

Два человека погибли в результате ДТП в Федоровском районе Саратовской области, сообщил в своем Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. Со ссылкой на начальника службы спасения Никиту Зраду он рассказал, что у села Мунино столкнулись грузовик, минивэн Hyundai и «Газель».

В результате ДТП из минивэна два человека погибли и восемь пострадали, пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют пострадавших и тела погибших, — написал чиновник.

По его словам, сообщение об аварии поступило экстренным службам в 19:33. Сейчас на месте работают спасатели, врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Камчатке по меньшей мере один человек пострадал в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Авария произошла на трассе Петропавловск-Камчатский — Елизово. На опубликованных кадрах с места видно, что спереди минивэн сильно помят, в нем выбиты стекла.