В Турции столкнулись два автобуса с полицейскими и туристами
В турецком городе Эдирне на северо-западе страны столкнулись два автобуса, пострадали 11 человек. Об этом сообщает телеканал TELE1.
Отмечается, что первый автобус перевозил туристов, второй - полицейских. ДТП произошло около 20:00 по местному времени.
Из 11 пострадавших 10 являются сотрудниками полиции. Они получили легкие травмы, всех госпитализировали.
На место выехали сотрудники экстренных служб, в том числе начальник полиции Эдирне. Начато расследование.