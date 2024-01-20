В Турции столкнулись два автобуса с полицейскими и туристами

В турецком городе Эдирне на северо-западе страны столкнулись два автобуса, пострадали 11 человек. Об этом сообщает телеканал TELE1.

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Отмечается, что первый автобус перевозил туристов, второй - полицейских. ДТП произошло около 20:00 по местному времени.

Из 11 пострадавших 10 являются сотрудниками полиции. Они получили легкие травмы, всех госпитализировали.