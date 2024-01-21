Городской автобус выгорел дотла в Сибири

По его данным, автобус вспыхнул прямо во время движения. За пару минут пламя охватило весь салон. Водитель не успел воспользоваться огнетушителем, но сам смог отойти на безопасное расстояние и спастись. В момент возгорания в автобусе не было пассажиров.