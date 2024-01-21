В центре Саратова пьяный водитель врезался в столб, уходя от полицейской погони
Вцентре Саратова входе полицейской погони произошлоДТП. Обэтом сегодня, 21января, сообщает Telegram-канал «ЧПСаратов».
«Напересечении улиц Горького иДзержинского сотрудники Госавтоинспекции входе преследования задержали нетрезвого водителя наавтомобиле Mazda,— пишут авторы поста. —Пословам очевидцев погоня была недолгой, входе преследования водитель легкового автомобиля врезался всветовую опору, после чего был задержан».
Обстоятельства происшествия сейчас устанавливает ГИБДД.