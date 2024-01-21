«Напересечении улиц Горького иДзержинского сотрудники Госавтоинспекции входе преследования задержали нетрезвого водителя наавтомобиле Mazda,— пишут авторы поста. —Пословам очевидцев погоня была недолгой, входе преследования водитель легкового автомобиля врезался всветовую опору, после чего был задержан».