«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками подмосковной полиции выявлена видеозапись, зафиксировавшая грубое нарушение правил дорожного движения. На видео водитель внедорожника катает группу людей на тюбингах, привязанных к автомобилю, тем самым подвергая опасности их жизни и здоровье. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности водителя транспортного средства», – говорится в сообщении.