Полицейские устанавливают личность водителя, устроившего массовое катание на тюбингах в Мытищах
Сотрудники полиции устанавливают личность водителя, устроившего массовое катание на тюбингах по проезжей части в городском округе Мытищи. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками подмосковной полиции выявлена видеозапись, зафиксировавшая грубое нарушение правил дорожного движения. На видео водитель внедорожника катает группу людей на тюбингах, привязанных к автомобилю, тем самым подвергая опасности их жизни и здоровье. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности водителя транспортного средства», – говорится в сообщении.
Отмечается, что действиям водителя будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.