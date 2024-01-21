На российской трассе рейсовый микроавтобус с пассажирами съехал в кювет
На трассе в Саратовской области рейсовый микроавтобус с пассажирами съехал в кювет. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по российскому региону в Telegram-канале.
Автобус Mercedes двигался по маршруту Перелюб — Саратов. Его водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Пострадала женщина, ее госпитализировали.
На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее в Ставропольском крае перевернулся микроавтобус, внутри которого находились школьники. В салоне транспортного средства, которое следовало по маршруту Рыздвяный — Казинка, находились девять детей в возрасте от 14 до 16 лет, их сопровождали двое взрослых. Подростки ехали на спортивные соревнования.
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