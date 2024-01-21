На российской трассе рейсовый микроавтобус с пассажирами съехал в кювет

На трассе в Саратовской области рейсовый микроавтобус с пассажирами съехал в кювет. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по российскому региону в Telegram-канале.

Автобус Mercedes двигался по маршруту Перелюб — Саратов. Его водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Пострадала женщина, ее госпитализировали.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства происшествия.