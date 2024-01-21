В реанимации скончалась женщина, попавшая в лобовое ДТП на свердловской трассе

Пассажирка автомобиля Nissan, выехавшего на встречную полосу трассы Богданович — село Гарашкинское (Свердловская область), погибла в реанимации. С самого начала в пресс-службе регионального УГИБДД сообщили о трех пострадавших, которым оказывается необходимая помощь.