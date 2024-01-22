На проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге сгорел городской автобус

В Санкт-Петербурге на проспекте Космонавтов сгорел очередной городской автобус лазурного цвета. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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По данным издания, автобус МАЗ следовал по маршруту 63, на его борту было 15 пассажиров. После того, как автобус загорелся, они успели выйти из салона. На место прибыли пожарные, которые потушили пожар. Огонь разгорелся в передней части автобуса.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Мегаполис», видно, что огонь полностью уничтожил салон автобуса и добрался до моторного отсека в задней части кузова.