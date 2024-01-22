В аэропорту Сиднея автомобиль врезался в самолет

В аэропорту австралийского Сиднея пикап Mitsubishi L200, принадлежащий аэропортовым службам, врезался в двигатель авиалайнера Airbus A320. Об этом сообщает skynews.com.au.

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Авария произошла рано утром в понедельник в процессе буксировки самолета. Автомобиль, за рулем которого находился сотрудник службы безопасности аэропорта, врезался в правый двигатель воздушного судна. Пассажиров в самолете авиакомпании Jetstar в этот момент не было.