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В аэропорту Сиднея автомобиль врезался в самолет

В аэропорту австралийского Сиднея пикап Mitsubishi L200, принадлежащий аэропортовым службам, врезался в двигатель авиалайнера Airbus A320. Об этом сообщает skynews.com.au.

В аэропорту Сиднея автомобиль врезался в самолет
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Авария произошла рано утром в понедельник в процессе буксировки самолета. Автомобиль, за рулем которого находился сотрудник службы безопасности аэропорта, врезался в правый двигатель воздушного судна. Пассажиров в самолете авиакомпании Jetstar в этот момент не было.

На кадрах с места происшествия видно, что при столкновении серьезно повреждена кабина пикапа - у машины разбито лобовое стекло, смята правая стойка и крыша. Самолет должен был совершить шесть рейсов за день, все их пришлось отменить.

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