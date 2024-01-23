Водитель катал детей на «ватрушках», привязанных к автомобилю (видео)

В минувшие выходные в Подмосковье задержали 26-летнего водителя внедорожника, который устроил катание людей на так называемых тюбингах – надувных «ватрушках» для катания со снежных горок. На видео запечатлены более десятка тюбингов с сидящими в них людьми, взятых на буксир автомобилем.

По всей вероятности, нарушение было зафиксировано в жилой зоне – съемка велась с многоэтажного дома в Мытищах. По тротуару за процессией бежало несколько детей. Видео попало в соцсети – по нему сотрудники подмосковной Госавтоинспекции и установили личность водителя.

«Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей, с него взыскан штраф», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.