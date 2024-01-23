В СК завели уголовное дело на блогера Гаджиева за опасную езду по улицам Москвы

«Из социальных медиа получена информация о том, что на одном из каналов в видеохостинге размещена видеозапись, на которой зафиксирована группа лиц, агрессивно передвигающаяся на автомобилях в нарушение правил дорожного движения по улицам города Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.