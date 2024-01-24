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Автобус со школьниками опрокинулся на бок в кювет под Выборгом

В Выборгском районе Ленобласти автобус со школьниками опрокинулся на бок в кювет. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СПб и ЛО, ДТП произошло в 8:50 на автодороге Пески - Сосново – Подгорье.

Автобус с детьми перевернулся в Ленинградской области
© Газета.ру

38-летний водитель школьного автобуса не автомобиль съехал в кювет и перевернулся на бок. В этот момент в салоне находилось восемь детей. Никто из детей не пострадал.

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На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

ДТП
МВД России
ГИБДД
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