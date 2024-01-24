В Ленобласти частично перекрыли трассу "Нарва" из-за ДТП с 14 автомобилями

В Ленинградской области утром 24 января на трассе «Нарва» в ДТП попали 14 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

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«Сегодня на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти произошло сразу несколько ДТП, участниками которых стали порядка 14 автомобилей. Травмы получили двое участников одной из аварий, они госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной дорожно-транспортного происшествия стал гололед.

По данным Telegram-канала «78. Новости», движение автотранспорта в сторону Санкт-Петербурга было полностью перекрыто до 13 часов. Сейчас проехать там можно, но работы по ликвидации последствий еще продолжаются.