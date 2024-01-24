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В Ленобласти частично перекрыли трассу "Нарва" из-за ДТП с 14 автомобилями

В Ленинградской области утром 24 января на трассе «Нарва» в ДТП попали 14 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

В Ленобласти частично перекрыли трассу "Нарва" из-за ДТП с 14 автомобилями
© Газета.Ru

«Сегодня на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти произошло сразу несколько ДТП, участниками которых стали порядка 14 автомобилей. Травмы получили двое участников одной из аварий, они госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной дорожно-транспортного происшествия стал гололед.

По данным Telegram-канала «78. Новости», движение автотранспорта в сторону Санкт-Петербурга было полностью перекрыто до 13 часов. Сейчас проехать там можно, но работы по ликвидации последствий еще продолжаются.

До этого стало известно, что столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело после гонок, которые устроил блогер Гаджи Гаджиев на дорогах Москвы. Судя по кадрам видео, нарушители передвигались по Москве на автомобиле Mercedes-Benz белого цвета.

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