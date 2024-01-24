В Петербурге автобус наехал на людей, которые ожидали транспорт. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Василеостровском районе города. По предварительной информации два человека попали под колеса автобуса. Всего в аварии пострадали пять местных жителей. О полученных травмах и их состоянии не сообщается.

Средство передвижения подняли на кран, который проезжал мимо. После инцидента на улице Наличной наблюдаются пробки.