В Санкт-Петербурге автобус въехал в толпу людей на остановке
На Васильевском острове в Санкт-Петербурге автобус въехал в толпу людей на остановке. Об этом сообщает «КП Петербург».
ДТП произошло на пересечении улиц Беринга и Наличной.
«Автобус №152 врезался в остановку, а затем зацепил ожидающих там пассажиров», — говорится в тексте.
В результате произошедшего пострадало пять человек — четверо находятся в тяжелом состоянии, еще один в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что два мужчины оказались придавлены автобусом.
Организована проверка по факту случившегося. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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