На Васильевском острове в Санкт-Петербурге автобус въехал в толпу людей на остановке. Об этом сообщает «КП Петербург».

«Автобус №152 врезался в остановку, а затем зацепил ожидающих там пассажиров», — говорится в тексте.

В результате произошедшего пострадало пять человек — четверо находятся в тяжелом состоянии, еще один в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что два мужчины оказались придавлены автобусом.