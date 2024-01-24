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В Санкт-Петербурге автобус въехал в толпу людей на остановке

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге автобус въехал в толпу людей на остановке. Об этом сообщает «КП Петербург».

ДТП произошло на пересечении улиц Беринга и Наличной.

«Автобус №152 врезался в остановку, а затем зацепил ожидающих там пассажиров», — говорится в тексте.

В результате произошедшего пострадало пять человек — четверо находятся в тяжелом состоянии, еще один в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что два мужчины оказались придавлены автобусом.

Организована проверка по факту случившегося. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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