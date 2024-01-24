Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Петербурге

Причиной ДТП на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, в котором автобус въехал в толпу людей на остановке, могло стать состояние здоровья водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

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Напомним, что инцидент произошел около 16:00 на пересечении улиц Беринга и Наличной. В результате ДТП с автобусом №152, который въехал в толпу людей на остановке, пострадали пять человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

«Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.