Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Петербурге
Причиной ДТП на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, в котором автобус въехал в толпу людей на остановке, могло стать состояние здоровья водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Напомним, что инцидент произошел около 16:00 на пересечении улиц Беринга и Наличной. В результате ДТП с автобусом №152, который въехал в толпу людей на остановке, пострадали пять человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.
«Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Стоит отметить, что авария также попала на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как автобус движется по дороге, а затем что-то происходит и он, пытаясь уйти от столкновения с машиной, сначала сносит столб со светофором и знаками, а затем въезжает в толпу людей на остановке. Вскоре после этого транспортное средство останавливается.