Следком завел второе уголовное дело после ДТП с автобусом в Петербурге

Второе уголовное дело заведено в Санкт-Петербурге после ДТП с автобусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ .

ДТП произошло на Наличной улице в Василеостровском районе Петербурга 24 января. По версии правоохранителей, водитель средства передвижения утратил контроль над автобусом и выехал на тротуар. В результате пострадали пять человек. Известно, что одному из них понадобилась операция. После аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, водитель задержан.