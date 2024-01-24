Полиция возбудила уголовное дело из-за выезда автобуса на тротуар

Пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила, что полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом, который выехал на тротуар.

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Отмечается, что дело возбудили по ч.1 ст. 264 УК — «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Помимо этого в МВД добавили, что сотрудники полиции задержали 58-летнего водителя автобуса. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.