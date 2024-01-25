На юге Сахалина лавина сошла на автомобильную дорогу

Днем 24 января на юге Сахалина на дорогу Невельск - Холмск сошла лавина, которая едва не накрыла патрульную службу ДПС .

Как сообщает пресс-служба сахалинской полиции, инспекторы находились на службе и занимались патрулированием в районе села Ясноморское.

Другие автомобилисты при сходе лавины также не пострадали. Но на дороге образовался затор из огромной снежной массы, проинформировали районные власти. Для устранения завала отправили спецтехнику, которая продолжает работать на месте ЧП.