В Троицке злоумышленник проколол семь автомобильных шин ножом XVIII века

«Злоумышленник проколол семь покрышек у Geely и Lada Granta. Ущерб от его действий составил около 100 тыс. рублей. При допросе мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что после расставания с женой у него осталась личная неприязнь к ней и ее нынешнему мужчине. Желая отомстить, он взял дома нож и порезал колеса припаркованных машин», — говорится в сообщении.