В Таиланде перевернулась машина с туристами из России

В Таиланде мужчина и женщина из России попали в ДТП. Когда туристы ехали в районе Вичит, водитель не справился с управлением, из-за чего машину занесло, а потом перевернуло.

«ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, что ранее в Таиланде затонул катер, на котором было шесть россиян. Это случилось, когда судно попыталось пришвартоваться к берегу. Вода начала заливаться в машинное отделение, однако у экипажа не получилось ее откачать. На помощь утопающим приплыл другой катер, который проходил поблизости.