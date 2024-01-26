Автомобиль с россиянами перевернулось в Таиланде

Двое российских туристов попали в ДТП на курорте Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным источника, россияне ехали в легковом авто по трассе в районе Вичит на острове Пхукет. Водитель не справился с управлением, в результате машину занесло, и она перевернулась на крышу.

На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция. Женщина, которая была в автомобиле, получила легкие травмы, ее отправили в больницу. Мужчина серьезно не пострадал.