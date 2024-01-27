Автомобиль упал с моста в Москве

Автомобиль перевернулся и упал в тоннель проспекта Андропова, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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ЧП произошло на улице Сайкина в районе дома 21. Движение в районе места происшествия незначительно затруднено.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.