Опубликованы кадры с места массового ДТП на Урале

По предварительным данным, водитель Daewoo Nubira при обгоне столкнулся со встречным Lada Largus , который от удара отбросило на движущийся позади автомобиль Infiniti, — рассказали в ГИБДД.

На опубликованных пресс-службой ведомства кадрах видно, что один из автомобилей в результате ДТП вылетел в кювет. У другой машины смята передняя часть и капот.

Ранее четыре человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей. В региональном МВД уточняли, что инцидент произошел в районе поселка Матросы, там столкнулись автомобили Volvo и Great Wall. Погиб 41-летний водитель китайского внедорожника, житель Петрозаводска, и трое его пассажирок. За рулем второго автомобиля находился 36-летний житель Мурманска, с ним ехали двое детей. Они были доставлены в больницу для медицинского осмотра.