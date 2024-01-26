Названы самые частые нарушения ПДД в Подмосковье

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что самым частым нарушением ПДД на дорогах Подмосковья, которое зарегистрировали комплексы фотовидеофиксации (ФВФ) в 2023 году, является превышение скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Косвенно это показывает серьезное улучшение качества дорог в области. Но на дорогах Московской области работают порядка 2 тысяч стационарных и передвижных комплексов ФВФ. Они зафиксировали превышение скоростного режима в 47% от общего числа потенциальных нарушений ПДД. Из них 88% пришлись превышение скоростного режима в диапазоне от 20 до 40 км/час.

Также скорость превышают и на 40-60 км/ч, что составляет около 3% от всех зарегистрированных нарушений ПДД. Примерно столько же - это непристегнутые ремни безопасности. На другие виды нарушений ПДД приходится около 3%, пояснили в Минтрансе Подмосковья.