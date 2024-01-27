В Псковской области в ДТП с автобусом погибли три человека

Три человека погибли и пять пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Псковской области, сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошел на 466 км федеральной трассы М-9 «Балтия» на территории Великолукского района Псковской области. Трое человек от удара скончались на месте, годовалый ребенок экстренно госпитализирован.

«За медицинской помощью также обратились четыре пассажира автобуса, они доставлены в больницу», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.