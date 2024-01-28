На Кубани в ДТП с автобусом и грузовиком погибли два водителя и три пассажира

Правоохранители сейчас устанавливают количество пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани, которое произошло сегодня ночью в Павловском районе.

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария случилась на 14-м километре автодороги "Кавказ". Столкнулись рейсовый автобус "Москва - Нальчик", в котором находились 2 водителя и 15 пассажиров, и грузовик Hyundai.

"По предварительной информации, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, - рассказали в ведомстве. - На данный момент есть сведения о пяти погибших - водителе и двух пассажирах автобуса, водителе и пассажире грузовика. Количество пострадавших устанавливается".

Как пояснили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, пострадавших доставляют в лечебные учреждения Павловского района. В ведомстве предварительно сообщили о том, что погибли пять человек, пострадали восемь. Движение на участке, где произошла авария, частично перекрыли и организовали реверсивное движение.