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Автобус загорелся возле аэропорта Шереметьево

Возле аэропорта Шереметьево произошло возгорание автобуса. О пострадавших не сообщается, пишут «Аргументы и факты».

На кадрах мимо горящего автобуса проезжают легковые машины, рядом с ним никого нет — ни пассажиров, ни водителя. Огонь вырывается из разбитых окон.

На транспортном средстве нет никаких табличек, надписей, рекламы.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Причины возгорания выясняются.

Пассажирский автобус полностью сгорел на трассе в Томске

Ранее сообщалось, что в Ижевске на ул. Горького сгорел автобус. В ГУ МЧС по Удмуртии пояснили, что в момент возгорания в автобусе не было пассажиров, он направлялся на технический осмотр.

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