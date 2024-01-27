Автобус загорелся возле аэропорта Шереметьево
Возле аэропорта Шереметьево произошло возгорание автобуса. О пострадавших не сообщается, пишут «Аргументы и факты».
На кадрах мимо горящего автобуса проезжают легковые машины, рядом с ним никого нет — ни пассажиров, ни водителя. Огонь вырывается из разбитых окон.
На транспортном средстве нет никаких табличек, надписей, рекламы.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Причины возгорания выясняются.
Ранее сообщалось, что в Ижевске на ул. Горького сгорел автобус. В ГУ МЧС по Удмуртии пояснили, что в момент возгорания в автобусе не было пассажиров, он направлялся на технический осмотр.
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