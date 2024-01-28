В Турции столкнулись пассажирский поезд и бетономешалка. Об этом пишет турецкое агентство IHA.

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ДТП произошло на железнодорожном переезде в районе Черкезкей в провинции Текирдаг. В пассажирском поезде, который следовал из Стамбула в Софию, находились 80 человек, большая часть из которых - иностранные туристы. Никто из них не пострадал.

Водитель бетономешалки доставлен в больницу. На месте происшествия работают следователи и спасатели. Поезд не двигается с места, а оперативники продолжают изучение обстоятельств столкновения. До этого в результате столкновения поездов в Ульяновской области пострадали 25 человек.