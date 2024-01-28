В Приамурье в ДТП один человек погиб и двое пострадали

"Ночью в Свободном неустановленный водитель, управляя автомобилем Honda Fit, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии женщина-пассажир 1988 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, два несовершеннолетних пассажира 2010 и 2007 годов рождения были травмированы. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.