Пять человек погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика под Краснодаром

В результате аварии с участием автобуса и грузового авто на трассе Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае погибло пять человек, еще восемь числятся пострадавшими. Об этом стало известно в воскресенье, 27 января, из информации, опубликованной на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

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— В районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р 217, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса (Неоплан) сообщением Москва — Нальчик и грузового автомобиля (Хёндэ). <...> В результате ДТП пострадали 13 человек, из них пять человек погибли, — следует из публикации на сайте.

По данным МЧС, все пострадавшие были госпитализированы в больницы, расположенные в Павловском районе.

Отмечается, что на текущий момент движение на трассе «Кавказ» частично перекрыто.

На Варшавском шоссе 26 января произошло ДТП с участием трех автомобилей. На участке столкнулись грузовик, легковушка и еще один автомобиль. Предварительной причиной смертельного ДТП в Новой Москве стала неисправность одного из автомобилей.