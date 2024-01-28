Пять человек погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика под Краснодаром

Пять человек погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика в Краснодарском крае
В результате аварии с участием автобуса и грузового авто на трассе Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае погибло пять человек, еще восемь числятся пострадавшими. Об этом стало известно в воскресенье, 27 января, из информации, опубликованной на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
По данным МЧС, все пострадавшие были госпитализированы в больницы, расположенные в Павловском районе.
Отмечается, что на текущий момент движение на трассе «Кавказ» частично перекрыто.
На Варшавском шоссе 26 января произошло ДТП с участием трех автомобилей. На участке столкнулись грузовик, легковушка и еще один автомобиль. Предварительной причиной смертельного ДТП в Новой Москве стала неисправность одного из автомобилей.
Водитель Mercedes вылетел на встречную полосу из-за неисправности автомобиля. После этого немецкая иномарка врезалась в Mitsubishi, а затем — в Toyota. В результате погиб водитель Mitsubishi.