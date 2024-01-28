Четыре машины загорелись после ДТП на Ленинградском шоссе

Массовое ДТП с фурой произошло в Москве на Ленинградском шоссе. Предварительно, фура протаранила три остановившиеся на светофоре машины. В результате аварии загорелись четыре машины. Одна иномарка сгорела полностью, у другого участника ДТП загорелся моторный отсек, площадь пожара достигала шести квадратных метров.