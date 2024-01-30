В Новосибирской области в ДТП с «BMW» и «Toyota» погибла 27-летняя девушка

ДТП произошло днем 29 января. По предварительным данным, 28-летний водитель « BMW » ехал со стороны дороги К-16 в направлении села Буготак, когда совершил выезд на полосу встречного движения.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка 1996 года рождения автомобиля «BMW» скончалась. Травмированы водитель «BMW» и его несовершеннолетний пассажир 2022 года рождения, а также водитель «Toyota» , — говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области в ДТП за год погибли 11 детей. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области поезд насмерть сбил мужчину. Читайте также: в Новосибирской области в ДТП погиб 22-летний водитель «Жигулей».