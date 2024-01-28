Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до восьми

Количество пострадавших с ДТП с пассажирским автобусом на Кубани возросло до восьми, сообщили в ГУ МВД по региону. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

"В результате ДТП в Павловском районе пострадали восемь пассажиров автобуса. Среди них двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, ехавшего по маршруту Москва - Нальчик, произошло в 03:02 [мск] 28 января в районе станицы Новоулешковской на 15-м км трассы Р-217. Пять человек, в том числе два пассажира и водитель автобуса, а также водитель и пассажир грузовика, погибли.