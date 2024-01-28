СК возбудил дело по факту смертельного ДТП с автобусом на Кубани

В Краснодарском крае следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли пять человек и девять пострадали, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

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В аварию попали рейсовый автобус "Москва - Нальчик" и грузовик Hyundai. Дело возбуждено по двум статьям УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 5 статьи 264 УК РФ) и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" (часть 3 статьи 238 УК РФ). Согласно предварительной версии, водитель автобуса Neoplan уснул, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Переднюю часть общественного транспорта разворотило от удара.

Автобус, в котором ехали 15 пассажиров и двое водителей, выпущен в 1992 году. В прокуратуре региона рассказали, что водителю Neoplan, который находился за рулем, было 27 лет. Он и двое пассажиров погибли, жертвами ДТП также стали водитель и пассажир грузовика. Детей среди погибших нет.

Пострадавших отправили в больницу, у них зафиксированы травмы разной степени тяжести. Уже назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.