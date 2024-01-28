ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле
На внешней стороне Лефортовского тоннеля произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москве.
Отмечается, что на текущий момент на месте ДТП работают оперативные службы.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, выбирайте пути объезда, — следует из публикации в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В этот же день автомобиль Chevrolet Lacetti в результате ДТП сгорел на Ленинградском шоссе в Москве. Причиной возгорания транспортного средства стала массовая авария с фурой. Инцидент произошел около 07:15 по московскому времени. В результате ДТП огонь охватил четыре авто, одна машина была полностью покрыта пламенем.
В результате аварии с участием автобуса и грузового авто на трассе Р-217 «Кавказ» 28 января в Краснодарском крае погибло пять человек, еще восемь числятся пострадавшими. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы, расположенные в Павловском районе.