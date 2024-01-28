ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле

На внешней стороне Лефортовского тоннеля произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москве.

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Отмечается, что на текущий момент на месте ДТП работают оперативные службы.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, выбирайте пути объезда, — следует из публикации в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В этот же день автомобиль Chevrolet Lacetti в результате ДТП сгорел на Ленинградском шоссе в Москве. Причиной возгорания транспортного средства стала массовая авария с фурой. Инцидент произошел около 07:15 по московскому времени. В результате ДТП огонь охватил четыре авто, одна машина была полностью покрыта пламенем.