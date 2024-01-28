Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае остаются в реанимации

ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, ехавшего по маршруту Москва - Нальчик, произошло в 03:02 мск 28 января в районе станицы Новоулешковской на 15-м км трассы Р-217. Пять человек, в том числе два пассажира и водитель автобуса, а также водитель и пассажир грузовика, погибли. Также пострадали девять пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.