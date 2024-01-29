Пьяный водитель протаранил остановку с людьми под Липецком

Под Липецком автомобиль сбил трех человек на остановке
Липецкая полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором погиб пешеход, еще два человека пострадали.
Авария произошла 28 января в городе Лебедянь.
Полицейские опубликовали видео, снятое камерой с остановки, в которую врезался автомобиль. Видно, что иномарка на большой скорости въезжает на кольцевую развязку, практически не реагируя на поворот дороги, сбивает оказавшегося у нее на пути человека и затем врезается в остановочный павильон.
Экспертиза установила, что водитель Kia в момент ДТП был пьян.