Пьяный водитель протаранил остановку с людьми под Липецком

"По предварительным данным, 67-летний водитель Kia Rio совершил наезд на трех пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта", - сообщили в УМВД по региону.

Полицейские опубликовали видео, снятое камерой с остановки, в которую врезался автомобиль. Видно, что иномарка на большой скорости въезжает на кольцевую развязку, практически не реагируя на поворот дороги, сбивает оказавшегося у нее на пути человека и затем врезается в остановочный павильон.