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Под Липецком автомобиль сбил трех человек на остановке

Липецкая полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором погиб пешеход, еще два человека пострадали.

Пьяный водитель протаранил остановку с людьми под Липецком
© Российская Газета

Авария произошла 28 января в городе Лебедянь.

"По предварительным данным, 67-летний водитель Kia Rio совершил наезд на трех пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта", - сообщили в УМВД по региону.

Полицейские опубликовали видео, снятое камерой с остановки, в которую врезался автомобиль. Видно, что иномарка на большой скорости въезжает на кольцевую развязку, практически не реагируя на поворот дороги, сбивает оказавшегося у нее на пути человека и затем врезается в остановочный павильон.

Экспертиза установила, что водитель Kia в момент ДТП был пьян.

ДТП
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Kia