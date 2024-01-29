«По автобусу все летало»: мать хоккеиста рассказала о смертельной аварии на Урале

«Говорит, удар пришелся на голову, носом ударился. Серьезно, слава богу, не пострадал, но шок такой. Все там в шоке были. Он сказал, что сам ничего не понял, так как спал. Все рано утром было. Он сказал: «я сплю и просыпаюсь от того, что суматоха происходит, ничего понять не могу. По автобусу все летает, крутится, вертится». Он схватился за что-то и удержался, но головой стукнулся. У кого-то тоже ушибы, двое мальчишек у них — один в больнице, другой мальчик в реанимации, тренер погиб», — сказала она.