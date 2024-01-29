На трассе под Калугой в автомобиле сгорели мужчина и ребенок

Водитель и несовершеннолетний пассажир погибли в результате возгорания автомобиля на трассе в Тарусском районе Калужской области. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Произошло возгорание легкового автомобиля BMW X6, в результате которого водитель и несовершеннолетний пассажир скончались на месте происшествия, второй пассажир с ожогами доставлен в районную больницу, оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что возгорание произошло около 17:00 на автомобильной дороге Таруса - Алекино - Трубецкое - Марфино.