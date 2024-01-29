Фура протаранила легковой автомобиль в Подмосковье

Грузовик врезался в легковую машину на платном участке Минского шоссе в Подмосковье. Водитель седана погиб на месте, пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами, пишет РЕН ТВ.

На кадрах видео, опубликованного каналом, фура проезжает по крайней правой полосе пункта оплаты проезда. По соседней на малой скорости едет седан. Внезапно навстречу легковой машине вылетает грузовик, врезается в нее и тащит разбитую иномарку по дороге.

«Неуправляемая махина буквально разметала иномарку», — отметили журналисты.

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и на большой скорости выскочил на встречную полосу.

Пользователи соцсетей предположили, что у большегруза отказали тормоза. Вместе с тем, заметили они, обычно у машин такого типа все системы достаточно надежные.